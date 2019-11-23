نچوى نچار: أعتبر مصر بلدي وفخورة بعرض "بين الجنة والأرض" في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نچوى نچار، ضمن عروض المسابقة الدولية في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

قدم الفيلم الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان، وقال "يشهد مهرجان القاهرة العرض العالمي الأول لفيلم (بين الجنة والأرض) للمخرجة نچوى نچار اللي فاز فيلمها السابق (عيون الحرامية) بجائزة افضل ممثل في المهرجان".

وقالت نچوى "لو بس تقدروا تسمعوا دقات قلبي. إحنا مبسوطين وفخورين إن أول عرض لفيلمنا في القاهرة، اللي بنعتبرها بلدنا،

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شكر كبير لحفظي وشوقي ولكل اللي كان سبب في وجودنا اليوم".

وتابعت "برغم سعادتي إلا إني حزينة لان النهاردة بيغيب عنا يوسف شريف رزق الله وسمير فريد"، لافتة أنهما كانا من بين أكثر الأشخاص الذين دعموها.

وأشارت نچوى إلى أن الفيلم صُنع بحب، متابعة "الفيلم اتعمل بحب رغم إن الظروف اللي عايشينها كتير صعبة، والفيلم نظرة صغيرة على رحلة فلسطينيين يارب يعجبكم".