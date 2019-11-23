غدا.. عرض عالمي أول للفيلم المغربي "من أجل القضية" بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الثالثة من عصر غدٍ الأحد، الفيلم المغربي "من أجل القضية" إخراج حسن بنجلون، في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يعرض في مسابقة آفاق السينما العربية، في عرضه الأول بالمهرجان وهو أيضا عرضه العالمي الأول.

تدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.