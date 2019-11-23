"الإله موجود واسمها بترونيا" يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على هامش فعاليات دورته 41 استضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في العاشرة من مساء اليوم، حفل توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وذلك قبل عرض الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

شهد الحفل حضور "محمد حفظي رئيس المهرجان، الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، الفنانة بشرى، الفنانة كندة علوش، الفنانة لبلبة، الفنانة عزة بلبع، الفنانة نسرين أمين، الناقد طارق الشناوي".

وفاز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية فيلم والمقدوني "الإله موجود واسمها بترونيا"، إخراج تيونا ستروجر ميتيفسكا.

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المبادرة التي انطلقت لأول مرة خلال الدورة 41، تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion).

كان قد أعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التي رشحها للجوائز 42 ناقداً من 13 دولة، من بين 24 فيلماً من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، ومن المقرر أن يعرض اثنين منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما:

الإسباني "بونويل في متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، والمقدوني "الإله موجود واسمها بترونيا"، إخراج تيونا ستروجر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.