فيديو| راغب علامة يؤهل ميشال شلهوب ويوسف هناد للعروض النهائية في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم أعضاء فريق الفنان راغب علامة 3 أغانٍ، أبهرت لجنة التحكيم، في ثاني حلقات العروض النهائية من برنامج اكتشاف المواهب"The voice".

ورغم إعجاب الفنان راغب علامة بموهبة جميع المتسابقين في فريقه، فإنه استبعد المتسابقة نهى رحيم من تونس، وأهّل المتسابق يوسف هناد من المغرب، والمتسابق ميشال شلهوب من لبنان، ليكملا المنافسة في البرنامج.

وقدمت المتسابقة نهى رحيم من تونس، أغنية "دندنة" للفنانة الراحلة وردة، وعلق الفنان راغب علامة: "أنا سعيد جدا بنهي، وإن كل مرة عم تتطور، وكل مرة بسمعها بشكل مختلف، متمكنة من نفسها، إن شاء الله أقدر أحارب فيها للنهاية".

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كما قدم يوسف هناد من المغرب أغنية "مازال مازال" للشاب عقيل، وأثنى جميع أعضاء لجنة التحكيم على أدائه الرائع وصوته المتميز.

وغنى ميشال شلهوب من لبنان، أغنية "لو حبنا غلطة" للفنان اللبناني وائل كفوري، وعلقت الفنانة أحلام: "الله يحفظ لبنان، أنا فخورة فيك، إن شاء الله في يوم من الأيام راح تكون فنان، تذكر كلامي"، كما علق الفنان راغب علامة :"ميشال يمثل الصوت اللبناني الشاب، ولاكن مع أصول تفوق عمره، موهبة واعرة جدا".

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.