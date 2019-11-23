محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
في ثاني حلقات العروض النهائية من برنامج اكتشاف المواهب "The voice"، قدم المتسابقات نورهان المرشدي من مصر، إيمان عبد الغني من مصر، وعيدة من الجزائر، 3 أغان مختلفة، ضمن فريق الفنانة الإماراتية أحلام.
واستبعدت الفنانة أحلام المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، وضمت عيدة من الجزائر، وإيمان عبدالغني، ليتأهلا للعروض النهائية المقبلة.
وقدمت المتسابقة نورهان خلال الحلقة أغنية "اه لو لعبت يازهر"، للفنان الشعبي أحمد شيبة، وعلقت الفنانة أحلام على غنائها: "الله عليكي".
وغنت عيدة من الجزائر أغنية الفنان دحمان الحراشي "حاسبني وخود كراك"، وعلقت الفنانة أحلام :"عايدة صدمتني في غنائها، وفخورة إنها في فريقي وبأدائها على المسرح".
كما قدمت إيمان عبد الغني أغنية "سيدي وصالك" للفنانة أنغام، وعلقت الفنانة أحلام: "أنا أحيكي على صوتك، وإحساسك".
يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحلام تستبعد المرشدي وتختار عيدة وإيمان عبدالغني للعروض النهائية في "The voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.