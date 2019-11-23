فيديو| أحلام تستبعد المرشدي وتختار عيدة وإيمان عبدالغني للعروض النهائية في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في ثاني حلقات العروض النهائية من برنامج اكتشاف المواهب "The voice"، قدم المتسابقات نورهان المرشدي من مصر، إيمان عبد الغني من مصر، وعيدة من الجزائر، 3 أغان مختلفة، ضمن فريق الفنانة الإماراتية أحلام.

واستبعدت الفنانة أحلام المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، وضمت عيدة من الجزائر، وإيمان عبدالغني، ليتأهلا للعروض النهائية المقبلة.

وقدمت المتسابقة نورهان خلال الحلقة أغنية "اه لو لعبت يازهر"، للفنان الشعبي أحمد شيبة، وعلقت الفنانة أحلام على غنائها: "الله عليكي".

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وغنت عيدة من الجزائر أغنية الفنان دحمان الحراشي "حاسبني وخود كراك"، وعلقت الفنانة أحلام :"عايدة صدمتني في غنائها، وفخورة إنها في فريقي وبأدائها على المسرح".

كما قدمت إيمان عبد الغني أغنية "سيدي وصالك" للفنانة أنغام، وعلقت الفنانة أحلام: "أنا أحيكي على صوتك، وإحساسك".

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.