فيديو| بعد منعه من دخول المكسيك.. وائل جسار يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رد الفنان اللبناني وائل جسار على ما وصفه بشائعات منعه من دخول المكسيك لإحياء حفل في الكنكون، لعدم امتلاكه فيزا.
ونشر جسار فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يرد فيه على هذه الشائعات.
وقال: "البعض يقول إني لم استطع دخول المكسيك لعدم حملي فيزا، لا أنا معي فيزا وفيزا شنجن، وهذا يسمح لي بدخول المكسيك".
وأضاف: "لكن أنا لا أعلم سبب منعي من الدخول، وعلى هذا علامة استفهام كبيرة، حتى متعهد الحفلات يوسف حرب لا يعرف السبب".
وتابع: "خاصة إني قادم من فرنسا إلى المكسيك، وهو ما يسمح لي بالدخول مباشرة".
كانت السلطات المكسكية قد منعت جسار والمطرب اللبناني أيمن زبيب، من دخول المكسيك، وأشار زبيب، في مدخلة مع قناة lbc، إلى أن المنع بسببه خلافات فنية بين متعهدين.
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