تراند اليوم : بالفيديو.. ترحيل الفنان وائل جسار من المكسيك



رحلت المكسيك، الفنان اللبناني وائل جسارإلي بلاده ، ومنعته من دخول البلاد هو ومدير أعماله، بعد توقيفهما لمدة 36 ساعة.



ونشر جسار فيديو له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ليكشف تفاصيل الترحيل وموقفه القانوني من ذلك.

ونفى جسار ما تداولته تقارير صحفية بأنه لم يدخل الأراضي المكسيكية لأنه ليس لديه تأشيرة دخول، مؤكدا أن التأشيرة التي كانت معه سليمة 100%، ولا يدري حتى الآن ما السبب فيما حدث.

وقال جسار في الفيديو : "أنا معي فيزا تشنغن، والتي بموجبها يحق لأي إنسان أن يدخل المكسيك، ما فوتوني للبلد ده اللي فيه علامة استفهام، ما عرفت ليه ولا حتى متعهد الحفلات يوسف حرب، لا أعرف ما هو السبب اللي منعوني فيه، من فرنسا لما بيكون الشخص بفرنسا وطالع على المكسيك إذا اتضح أن الفيزا فيها شي غلط ما بيطعلوه بالطيارة، لكن أنا كان كل شئ قانوني 100%، ودي النقطة وعلامة الاستفهام التي حتى الآن مش عارفينها".

وذكرت محطة "إل بي سي" اللبنانية، أنه تم توقيف جسار ومدير أعماله في مطار "كنكون" بالمكسيك، بسبب عدم إصدار تأشيرة عمل لدخول الأراضي المكسيكية من قبل متعهد الحفلات.