تراند اليوم : موجة سخرية من " كاردشيان".. 6 أصابع بقدمها اليسرى...

وتعرضت كيم للسخرية والانتقاد، خلال حضورها حفل جوائز المؤثر الأمريكي.
وقد ظهرت كيم بإطلالة مميزة، حظيت بإعجاب الكثيرين، لكنها في ذات الوقت تعرضت لموجة من السخرية من متابعيها، بسبب قدميها.
وظهرت كيم مرتدية صندل شفاف، لكن بدلا من التركيز على فستانها الأحمر الجذاب، انتقدها العديد من متابعيها على قدميها ، من خلال تعليقات ساخرة تزعم : " أن كيم لديها 6 أصابع في قدمها اليسرى".
وجاءت بعض التعليقات على تويتر : " مهلًا..ألديك حقا 6 أصابع".
وعلق آخر: " أنا حاليا أراجع كل صورة نشرتها كيم بحثًا عن الإصبع السادس".
بينما سخر ثالث : "لديك حقا 6 أصابع في كلا قدميك، ياللهول..أنت لست من البشر إطلاقا".