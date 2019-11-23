بالفيديو: نادين نسيب نجيم تقفز في حوض السباحة بملابسها

شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من ذاكرة هاتفها المحمول، يظهر قفزها مع صديقتها في حوض السباحة بملابسهما. وقالت نجيم معلقة على الفيديو في حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”: “كنت عم فتّش بالأرشيف وطلع هيدا الفيديو من سنتين، كان شعري قصير، كنت انا ورفيقتي وإذ منقرّر نجنّ ونزتّ حالنا بالمي بتيابنا”.

وأردفت نجيم قائلةً: “ما معي كان لا مايو ولا لبس جديد”.

وسألت متابعيها: “شي مرة جنّيتوا وعملتوها؟”.

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