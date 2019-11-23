شاهد: الرامية الكويتية شهد الحوال تحتفل بحفل زفافها على عريس إيطالي على أنغام خليجية شعبية

على أنغام أشهر أغنية خليجية شعبية للزفة احتفلت الرامية الكويتية شهد الحوال بحفل زفافها على رجل إيطالي الجنسية. وأظهرت مقاطع فيديو وثقت في حفل الزفاف إطلالة العروس الأنيقة والناعمة حث ارتدت فستان زفاف أبيض طويل بأكمام من قماش التل الذي أضاف لها جمالًا خاصة. كما أظهرت لقطات أخرى مشاهد رومانسية ولحظة تسليم أبو العروسة ابنته للعريس الذي احتضنها برومانسية وسعادة وسط تصفيقات وتحيات حضور حففل الزفاف.

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