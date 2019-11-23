بعد نشر تغريدات مسيئة عبر حسابه الموثق.. “العلياني” يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأنها!!

خرج الإعلامي “علي العلياني” عن صمته، مساء اليوم السبت، وبعد 20 ساعة من نشر تغريدات مسيئة لمسئولين بالمملكة على حسابه، كاشفًا عن أن المسئولين السعوديين كافة محل تقديره واحترامه.

ووجه “العلياني” في بداية تغريدته الشكر لجمهوره قائلاً: “أشكر كل من ساهم في إعادة حسابي بعد اختراقه”، موضحًا أن من يعرفه جيدًا “يعلم بأن السعودية وكافة المسؤولين فيها خط أحمر وهم دائمًا محل تقديري”، على حد قوله. وكان حساب الإعلامي “علي العلياني” قد نشر تغريدات مسيئة لمسئولين بالمملكة، قبل أن تُحذف بعد حوالي ساعة ونصف من نشرها، ثم يخرج “العلياني” بعد 20 ساعة ليوضح ما حدث.