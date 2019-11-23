بالفيديو: لن تصدقوا كيف تحولت ميرهان حسين إلى فيروز

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو لها، وهي تضع المكياج لنفسها لتتحول إلى الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز.

وأوضحت في تعليقها على الفيديو أنها تحب الرسم ورسمت لوحات كثيرة لأصدقائها وأسرتها، ثم قررت أن تستخدم هذه الموهبة لترسم بالمكياج على الوجوه وجوهاً أخرى بدلاً من الرسم على الورق، وكانت المفاجأة أن رسمت على ملامح وجهها ملامح وجه الفنانة اللبنانية الكبيرة.

وتلقت ميرهان ردود فعل كبيرة وتعليقات من جمهورها الذين عبروا عن إعجابهم برسمها، غير مصدقين أنها تمتلك تلك الموهبة ومؤكدين أنها نجحت في الوصول لشكل فيروز.