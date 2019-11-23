شاهد: أول ظهور لهيفاء حسين بعد الولادة في حفل استقبال طفليها التوأم

يعيش الفنان حبيب غلوم وزوجته الفنانة هيفاء حسين حالة من السعادة بعد قدوم توأمهما سلطان وجواهر، حيث نظم حبيب غلوم حفل استقبال فخم لتوأمه في المستشفى.

ونشر الفنان حبيب غلوم فيديو عبر حسابه على “انستجرام” يظهر فيه الاستعدادات الضخمة التي قام بها داخل المستشفى وذلك من أجل حفل استقبال طفليه سلطان وجواهر.

الفيديو أظهر العديد من الهدايا المعدة للزائرين من عطور، كما تم تجهيز كافة أنواع الضيافة لاستقبال المهنئين والمحبين لكل من الفنان حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين، كما وصلت إلى المستشفى الورود التي تحمل المباركات والتهاني إلى أسرة حبيب غلوم بمناسبة ميلاد سلطان وجواهر.

كما ظهرت في الفيديو لأول مرة بعد الولادة الفنانة هيفاء حسين والتي رحبت بالفنان حبيب غلوم في البحرين وقالت له: “البحرين نورت”، وكان الفنان حبيب غلوم قد نشر منذ أيام فيديو من داخل إحدى المستشفيات في البحرين أعلن فيه عن ميلاد سلطان وجواهر، وقامت الفنانة هيفاء حسين بنشر نفس الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وقدم العديد من المتابعون التهاني لهما بسبب هذه المناسبة.

الفنان حبيب غلوم ظهر منذ أسابيع في برنامج “ذا انسايدر بالعربي” المعروض على قناة دبي، وكشف أن موعد ولادة زوجته الفنانة هيفاء حسين سيكون يوم 2 ديسمبر، لكن يبدو أن حالة الفنانة عجلت بالولادة وتمت قبل هذا الموعد، وقد تزوج حبيب غلوم من الفنانة هيفاء حسين في عام 2010، ولدى الفنان حبيب غلوم قبل طفليه من سلطان وجواهر أربعة أبناء من زوجته الأولى، كما أن الفنانة هيفاء حسين لديها ابن من زوجها السابق.