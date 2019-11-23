فيديو.. راشد الماجد يبيع بيته وعوده في مزاد لهذا السبب

فاجأ النجم راشد الماجد جمهوره ببيع عوده، والذي يرجع تاريخه منذ 27 عامًا، وجاء ذلك أثناء ليلة السندباد، والتي أقيمت مساء أمس، الجمعة، بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات ليالي الأساطير.

وأكد الفنان راشد الماجد أن هذا العود له مكانة خاصة لديه لأنه إهداء من الملحن الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها شرطان الذهب، رجاوي، أغلى حبيبة.

وأقام الإعلامي عمرو أديب المزاد المزاد، ليعلن في النهاية بيع العود بمبلغ 600 ألف ريال، والتي من المقرر أن يتم توجيهها لعدد من للأعمال الخيرية.

وكان امتلأ المسرح لأكثر من 20 ألف شخصًا، في منطقة البوليفارد، وتألق راشد بباقة لامعة من أغانيه، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، وتميزت أغانيه بالطابع الرومانسي، ومن تلك الأغاني: وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا

حبيبي، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم.

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وفاجأ اليوم المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، بأن الذي فاز بالعود في المزاد، باعه اليوم يسعر مليون ونص ريال سعودي، أي أنه كسب من خلاله أكثر من ضعف ثمنه مرة ونصف.

ومن ناحية آخرى كان النجم راشد الماجد باع منزله، والسكن في إيجار، وذلك من أجل افتتاح قناة وناسة.