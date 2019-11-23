أحمد كامل يشعل مواقع التواصل بأغنيته الجديدة "قولي"

أشعلت أغنية الفنان أحمد كامل، "قولي"، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر، بعد أن طرحها الفنان أمس الجمعة، على حسابه الشخصي عبر قناته على موقع "يوتيوب".
واستغرقت الأغنية الجديدة "قولي" ساعات قليلة، حتى تحتل المركز الأول في تريند يوتيوب الأكثر
وتصدرت أغنية "قولي"، تريند يوتيوب لليوم الثاني على التوالي، وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية" S-lam Sheto".
وتقول كلمات الاغنية: "سلميلي عاللى بينا، قولي كرهاك بـ 100 طريقة، لو يسألوكي عني يوم، قولي مش فكراه الحقيقة، قولي غاب مش فاكرة شكله، قولي مات ومعاه مشاكلة، قولي قلبي حب بعده واعملي فيها البريئة، كوني مظلومة فـحكايتك، باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع، بس وانتي قدام مرايتك، تقدري تبوحي بمشاعرك، قولي والله ما احب بعدك".
ومن أعمال الفنان أحمد كامل، في الفترة السابقة، أغاني "مبقتش أخاف من الليل" و"متزعليش" و"يا ليل" و"ولا بننسى".
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