العرض العالمي الأول لفتح أبواب السينما بمهرجان القاهرة

أستضاف مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية الفيلم التسجيلي فتح أبواب السينما، في عرضه العالمي الأول، وجاء ذلك ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائية.
ودارت أحداث الفيلم حول المخرج محمد الملص، وهو أحد رواد السينما السورية وعقب انتهاء الفيلمأقيمت ندوة بحضور مخرج الفيلم نزار عنداري، حيث تساءل الكثير من الحضور عن احتماليات عرض الفيلم على اليوتيوب أو أي من المنصات الإلكترونية، وهو الأمر الذي رد عليه المخرج بأن الأولوية للمهرجانات.
وذكر نزار أيضًا أنه اختار جانبًا واحدًا فقط من مسيرة محمد ملص السينمائية ورفض إدخال أي من كتابات أو روايات ملص، فهما يحملان أفلام أخرى.
الجدير بالذكر أن فيلم فتح أبواب السينما، هو فيلم تسجيلي طويل يعرض ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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