تكريم خالد النبوي في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

أعلن مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن تكريم الفنان خالد النبوي في دورته الأولى المقامة في الفترة من ٣ إلى ٨ ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديميةالفنون المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
من جانبه أكد د. أشرف زكي مؤسسالمهرجان ورئيس أكاديمية الفنون أن هذا التكريم يرجع لكون خالد النبوي هو النموذج للفنان الأكاديمي المتخصص الذي حقق نجاحًا داخل مصر وخارجها.
الجدير بالذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، د. عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.
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