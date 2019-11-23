صور.. بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني بعد نجاح حفلته

هنأت الفنانة بسمة بوسيل، زوجها النجم الكبير تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد نجاح حفله والمقام على مسرح الجامعة الأمريكية.

ونشرت بسمة تصورها تجمعها بزوجها وعلقت عليها قائلة: دائمًا فخورة بيك يا حبيبي تامر.

ورد عليها النجم تامر حسني برسالة رومانسية قائلًا: انا اللي فخور بيكي و بشكر ربنا أنك هديتي الكبيره الغاليه اللي هداني بيها بحبك يا أم آدم.

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وكان النجم تامر حسني توجه رسالة شكر لجميع فريق عمله، ومن بينهم المنتج وليد منصور، والدي جي وليد الحريري، ومهندس المؤثرات الخاصة أحمد عصام، ومصمم المسارح تامر فوزي، قائلًا: في حفلة الجامعه الأمريكيه أحب أشكر جمهور الحفله الراقي على روحهم و طاقتهم الرهيبه و على حالة الحب المتبادله بينا ، عايز أقول من ١٥ سنه طورت المسرح المصري و العربي و دخلت الألعاب الناريه و شاشة الـ led العملاقه و غيرت

في رسمة المسرح الهندسيه و ازاي الأغنيه تكون ليها لوحه إستعراضيه و دا طبعاً مجهود كبير من سنين و قدمت فيه شباب كانوا بيحلموا يكونوا مختلفين زي تامر يحيى أحمد عصام و وليد الحريري و وليد منصور و تامر فوزي النهارده هما عمالقة المسرح في الوطن العربي كله ، و طبعاً وليد منصور بقى من أهم منتجين السينما و لما كل المطربين الكبار مشيوا على النهج دا و استعانوا بكل العناصر اللي قدمتها حسيت إني كنت صح و دلوقتي واجب عليا أقدم حاجه أجدد لينا كلنا كفنانين وللصناعه بشكل عام وهي تقنية الـ 3D mapping on Led screens على يد عباقرة بجد هما وليد الحريري و تامر فوزي .. النهارده أول مره في تاريخ مصر اقدم للصناعه الـ 3D mapping .. شكراً للمهندسين اللي إتحدوا نفسهم وليد الحريري و تامر فوزي.. شكراً أستاذ عماد نبيل و المهندس أحمد عبد القادر، شكراً للأستاذ منعم التصوير الفوتوغرافي و محمد حامد مديري تصوير الڤيديو . شكراً للمهندس المبدع أحمد عصام اللي شرفنا في ختام البطوله الأفريقيه و اللي دايماً مشرفنا شكراً شباب الجامعه الامريكيه و إتحاد الطلاب اللي حضروا و اللي نظموا بالشكل الراقي دا و شكراً ضيوفنا الكرام في الحفل من خارج الجامعه و شكرا لشركة أوكتا لاصحابها سعيد و شاذلي على التنظيم الرائع للحفل.

صور.. تامر حسني في كواليس الفلوس

ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم الفلوس، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، مي عز الدين، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، وذلك في إطار ومواقف كوميدية، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل.