تراند اليوم : سارة عبد الرحمن بتمثل بنات كتير :بضايق لما صحابي يخرجو ويسبوني-فيديو

صرحت الفنانة سارة عبد الرحمن أنها لا تنزعج عندما تعرف أخبار أصدقائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
أضافت سارة عبد الرحمن في تصريحات لصفحة “Gossips” أنها تغضب من أصدقائها فقط عندما تعلم أنهم خرجوا لأي مكان دون علمها، ثم تفاجئ بصورهم على السوشيال ميديا، وأكدت أنها تحاول التعامل مع هذا الأمر بحيث تبدي غضبها في وقته وألا تكتمه بداخلها.
مازحت سارة عبد الرحمن فريق عمل صفحة “Gossips” عندما سألوها من هو مؤسس علم الاجتماع الذي اتضح لها أنه العالم ابن خلدون، لتضحك قائلة: “وأنا اللي كنت بقول لعيلتي إحنا عايزين نطلع على بنرامج العباقرة”.
يذكر أن سارة اشتهرت بدورها في مسلسل “سابع جار”، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع أيتن أمين ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The Producers.