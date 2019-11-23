تراند اليوم : سارة عبد الرحمن بتمثل بنات كتير :بضايق لما صحابي يخرجو ويسبوني-فيديو

صرحت الفنانة سارة عبد الرحمن أنها لا تنزعج عندما تعرف أخبار أصدقائها من خلال مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

أضافت سارة عبد الرحمن في تصريحات لصفحة “Gossips” أنها تغضب من أصدقائها فقط عندما تعلم أنهم ‏خرجوا لأي مكان دون علمها، ثم تفاجئ بصورهم على السوشيال ميديا، وأكدت أنها تحاول التعامل مع هذا ‏الأمر بحيث تبدي غضبها في وقته وألا تكتمه بداخلها.‏

مازحت سارة عبد الرحمن فريق عمل صفحة “Gossips” عندما سألوها من هو مؤسس علم الاجتماع الذي ‏اتضح لها أنه العالم ابن خلدون، لتضحك قائلة: “وأنا اللي كنت بقول لعيلتي إحنا عايزين نطلع على بنرامج ‏العباقرة”.‏

يذكر أن سارة اشتهرت بدورها في مسلسل “سابع جار”، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع ‏أيتن أمين ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس ‏وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج‎ The ‎Producers.‎‏