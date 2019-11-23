تراند اليوم : عرض فيلم علي معزة وابراهيم بالكويت

تعرض سينما سينسكيب ليلي بالكويت بالتعاون مع مؤسسة نقاط، خمسة أفلام تتولى شركة MAD Solutions توزيعها خلال أيام 24، 26 و27 نوفمبر، وهم علي معزة وإبراهيم لــ شريف البنداري، الرحلة لـ ـمحمد الدراجي، غزة سِرف كلوب لــ فيليب نات وميكي يمين، مسافر: حلب – إسطنبول لــ أنداش هازيندار أوغلو وNanny Culture لـبول جيمس دريسكول.

نقاط مؤسسة غير ربحية تتخذ من دولة الكويت مركزًا رئيسيًا لها، حيث تهدف لتطوير عناصر الإبداع لدى أصحاب المواهب العربية من خلال أدوات ووسائل متعددة كبرامج التدريب والمحاضرات وأنشطة الترفيه الثقافي.

عن فيلم علي معزة وإبراهيم:

يحكي الفيلم قصة حب عجيبة يعيشها الشاب علي في إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق في رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحاني، بصحبة إبراهيم الذي يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مر بهما من أحداث غريبة.

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علي معزة وإبراهيم من إخراج شريف البنداري وتأليف أحمد عامر عن قصة سينمائية لـإبراهيم البطوط ، وبطولة علي صبحي وأحمد مجدي، بالاشتراك مع الفنانة سلوى محمد علي والنجمة ناهد السباعي. وإنتاج شركة فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي مع ترانزيت فيلمز للمنتج حسام علوان وشركة Arizona Productions بفرنسا للمنتج غيوم دي سي، ومنتج مساعد دانيل زيسكيند، وهو توزيع مشترك في أنحاء العالم العربي لشركتي MAD Solutions وفيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID)، فيما يتولى وكيل المبيعات Loco Films الفرنسي توزيع الفيلم عالميًا.

مواعيد عرض الفيلم يوم الأحد 24 نوفمبر، الساعة 4 مساءً ويُعاد الساعة 10:20 مساءً

تدور أحداث فيلم الرحلة في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟