تراند اليوم : منة فضالي تكشف عن تفاصيل دورها بمسلسل “رحيل زهرة”

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بنشر صورة تجمعها بالفنان محمود عبدالمغني من كواليس مسلسل “رحيل زهرة – جوارح الغربان” عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت منة على الصورة: “زهرة وحجاج من مسلسل ” رحيل زهرة ” إخراج حسني صالح”.

مسلسل “رحيل زهرة _ جوارح الغربان” للمخرج حسنى صالح وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد الجابرى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرًا وكشفت عن أول صور لها بالشخصية التي تجسدها خلال الأحداث وهي دور فتاة صعيدية.

“رحيل زهرة – جوارح الغربان” عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

وعرض لـ منة فضالى مؤخرا مسلسل “قيد عائلى” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى .

منة فضالي تكشف عن دورها في رحيل زهرة – جوارح الغربان