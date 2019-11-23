سلمى رشيد في ضيافة السفير المصري بالمغرب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة المغربية سلمى رشيد دعوة لحضور حفل عشاء في منزل السفير المصري أشرف إبراهيم وحرمه بالمغرب.

نجمة Arab Idol شاركت الفانز أجواء السهرة بصورة توسطت فيها الفنانة السفير وحرمه التي ترتبط مع سلمى بعلاقة صداقة قوية، وقد اعربت الفنانة الشابة عن سعادتها بأجواء السهرة في تعليق كتبت فيه: «شكرا لسعادة السفير المصري اشرف ابراهيم وحرمه صديقتي الجميلة على الدعوة وحسن الاستقبال والكرم».

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يُذكر أن سلمى رشيد تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، كما تنوي تصوريها بطريقة الفيديو كليب، على أن تكون من إنتاجها.

على الجانب الشخصي، رُزقت سلمى رشيد بمولوها الأول «ينيس» أكتوبر الماضي، وفي الوقت الذي نشرت فيه صوراً تجمعها به، لم تكشف عن ملامحه بشكل كامل حتى الآن.

سلمى طرحت مؤخراً كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.