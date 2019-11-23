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متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة أوّل حفل لها في المكسيك وتحديدًا بمدينة كانكون مساء 22 تشرين الأوّل/نوفمبر الجاري.
الحفل بيعت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده المحدّد، فغصّت قاعة السهرة بمحبّي كارول من الجالية العربية في المكسيك، فقدّمت لهم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
تخطى تفاعل الحضور مع كارول سماحة خلال الحفل كل التوقعات فردّد الجميع معها كلمات الأغاني وحاصروها بموجات تصفيق حارّة حتى ساعات الفجر الأولى.
ونشرت كارول سماحة صورًا من الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقًا جاء فيه: “ليلة رائعة وجمهور أكثر من رائع بمدينة كانكون في المكسيك”.
وتعيش كارول حالة من النشاط الفني إن كان على صعيد الإصدارات الفنية أو الحفلات الغنائية، وذلك بعد طرح فيلمها الجديد “بالصدفة” في البلدان العربية، ونجاح أغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، فضلًا عن طرح كليب أغنيتها المصرية “انشالله”.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تلتقي الجمهور لأوّل مرّة في المكسيك وتشعل الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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