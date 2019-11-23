64 مليون دولار حصيلة فيلم "Ford v Ferrari" في أسبوع

يواصل فيلم الأكشن والسيرة الذاتية "Ford v Ferrari" للمخرج جيمس مانجولد، صدارته لشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه قبل أسبوع بصالات السينما حول العالم.

ووفقا لموقع "بوكس أوفيس موجو"، بلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 64 مليون دولار، جمع منها 41.9 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي وحصد 22.3 مليون دولار بالسوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 97 مليون دولار تقريبا.

يجسد الفيلم المنافسة بين فورد وفيراري للفوز بالسباق المقام في مدينة ليمان الفرنسية عام 1966. ويشارك في البطولة: كريستيان بيل، مات ديمون، كايتريونا بالفي، تريسي ليتس، جون بيرنثال، راي ماكينون، ﺇﺧﺮاﺝ جيمس مانجولد.

يُشار إلى أن المخرج جيمس مانجولد ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو معدل العام الماضي عن فيلم "Logan" الذي قام ببطولته النجم هيو جاكمان.

قد يهمك ايضاً:

"Maleficent: Mistress of Evil" لأنجلينا جولي يطيح بـ"Joker" من شباك التذاكر

الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق "يقترب من 102 مليون جنيه في شباك التذاكر