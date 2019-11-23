الملحن الكندى "نيل يونج" يغلق حسابه على "فيسبوك" بسبب الفبركة

حذف الملحن وكاتب الأغاني الكندي نيل يونج صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بسبب إصرار القائمين عليها بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عنه وعن نشاطه الفنى.
وكتب يونج على موقعه على الإنترنت : " لا أشعر أن موقعًا اجتماعيًا يجب أن يقدم التزامات واضحة تجاه أحد جوانب السياسة أو الجانب الآخر". مضيفا "إنه يربك القراء فيما يتعلق بالصدق في التغطية والرسالة".
يذكر أن "نيل بيرسيفال يونج" ، موسيقى وملحن كندى شهير، ويعتبر واحدا من أكثر الموسيقيين تأثيرا فى جيله.
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