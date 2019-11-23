محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية في الفك

يضع النجم الكوميدي محمد هنيدى لعملية جراحية فى فكيه، بأحد المراكز الصحية بالمهندسين، واستغرقت العملية 5 ساعات.

ومن المقرر أن يستأنف هنيدى بعد عودته للقاهرة استعداداته لتصوير فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات عمل استعداداً للإعلان عن الأبطال المشاركين فى الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته، وصور هنيدى يوما واحد، ونشر التيزر الدعائى للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحى "3 أيام فى الساحل" بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية في موسم الرياض.

وبدأ المخرج إسلام خيرى عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير المشاهد الأولى للفيلم قبل توقف تصويره، حيث طرح التريلر التشويقى للفيلم كنوع من الترويج للعمل وتشويق جمهور "هنيدى"، والفيلم كتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدى شخصية "عقلة الإصبع".

ومن ناحية أخرى شارك هنيدى فى موسم الرياض من خلال مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهوارى وشارك فيه عدد من النجوم وهم مها أبو عوف وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وندا موسى

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

محمد هنيدى يصل الجونة لاستلام جائزة الإنجاز الإبداعى فى حفل ختام المهرجان

محمد هنيدى يغيب عن حفل افتتاح مهرجان الجونة برغم الإعلان عن تكريمه