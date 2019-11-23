نيكول سابا تنشر صورة لبرج خليفة مضيئا بالعلم اللبناني

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبرج الخليفة في دبي وهو يتزين بعلم لبنان احتفالا بعيد الاستقلال اللبناني، وعلقت على الصورة قائلة: "دبي تحتفل باستقلال لبنان بالعلم اللبناني على برج الخليفة". قد يهمك ايضاً: نيكول سابا ترفع العلم اللبناني خلال حفلها الغنائي في "الزهور" نيكول سابا ترفض "نكتة" نجيب ساويرس

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