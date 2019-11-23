حياة مايكل جاكسون و"فضائحه" تتحول إلى فيلم سينمائي

تتحول قصة حياة نجم الغناء الراحل مايكل جاكسون إلى فيلم سينمائي تنتجه هوليوود عبر المنتج الذي ساعد في صناعة الفيلم الشهير "الملحمة البوهيمية"، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.

ونشرت مجلات "ديدلاين" و"فارايتي" و"هوليوود ريبورتر" أن المنتج غراهام كينغ حصل على الحقوق، بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون، ليصنع فيلمًا عن حياة النجم الذي تلطخ إرثه بمزاعم انتهاكات جنسية بحق أطفال.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة مايكل جاكسون ونجوميته كطفل، قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية انتهت بوفاته عام 2009 عن 50 عاما، بجرعة زائدة من عقار قوي يساعد على النوم، قبل أسابيع من حفل كان يعتزم به العودة إلى الغناء.

اقرا ايضاً:

حارس مايكل جاكسون يعِد بكشف حقيقة "اعتداءاته الجنسيّة" على الأطفال

وحوكم جاكسون وتمت تبرئته في عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسي بصبي عمره 13 عاما. وفي عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على صبي آخر عمره 13 عاما أيضا.

Advertisements

وخضعت سمعة مايكل جاكسون للتدقيق مرة أخرى هذا العام بسبب فيلم وثائقي حصل على جائزة إيمي يُدعى "ليفينغ نيفرلاند"، قال فيه رجلان إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا في التسعينيات، عندما كانا صبيين.

وهاجمت عائلة جاكسون الفيلم واستنكرته مؤسسة ممتلكاته معتبرة إياه "إعادة صياغة لمزاعم فاقدة للمصداقية وعفا عليها الزمن".

وقالت "ديدلاين" إن جون لوجان سيكتب سيناريو الفيلم بينما لم يتم الإعلان عن فريق عمل الفيلم أو موعد صدوره

قد يهمك ايضاً:

زوجة مايكل جاكسون السابقة تعتزم كشف أسرار جديدة عنه

محكمة فرنسية تنظر في دعوى تدافع عن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون