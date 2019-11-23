شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وأروى جودة وإلهام شاهين وعبد الجليل والشناوى فى ندوة يوسف شريف رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين والنقاد على حضور ندوة الناقد ومدير مهرجان القاهرة السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله، والمقامة حاليا داخل قاعة هدى وصفى بمسرح الهناجر.

وكان فى مقدمة الحضور كل من الفنانة لبلبة، إلهام شاهين، المخرج يسرى نصر الله، خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات، أروى جودة، وآخرين.

وعرض المهرجان خلال الاحتفالية الفيلم التسجيلى "رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، الذى أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم "رزق الله"، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسرى نصر الله، وهالة خليل، وخيرى بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامى عبد الرازق، ورامى المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامى شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

كما حضر خلال الفيلم أيضا نجلى الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظى رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقى القائم بأعمال المدير الفني.

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، قد أعلن فى أغسطس الماضي، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم اطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

يذكر أن، يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالى 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته فى لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

















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