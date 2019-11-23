شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل حمادة هلال بفوز المنتخب الأولمبي فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حمادة هلال حفلا غنائيا كبيراً بالأمس فى أحد منتجعات مدينة بورسعيد، حيث حرص على بدء الحفل بالاحتفال بأغنية "والله وعملوها الرجالة"، بالتزامن مع فوز المنتخب الاوليمبي ببطولة أمم افريقيا التي أقيمت في مصر.

كما غنى حمادة هلال مجموعة من أفضل أغانيه الأخيرة مثل "اشرب شاى" و"الناس الحلوة" وغيرها من أهم أغانيه الذى غناها طوال مشواره الفني.

على جانب آخر، حمادة هلال مرشح للفوز بجائزة أفضل مطرب فى أفريقيا عن عام 2019 من قبل مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima، بالإضافة إلى جائزة أخرى ممثلة فى "تغير وثورة محتوى الأغنية الأفريقية" لعام 2019، كما تعد آخر تجاربه مع عالم التمثيل بطولته لمسلسل "ابن اصول" الذى عرض في رمضان الماضي من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير وانتاج شركة سينرجي.



حمادة هلال

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