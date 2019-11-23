شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد نادر جلال يوجه أحمد السقا ومنى زكى خلال تصوير "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بعض الصور التى خرجت من كواليس فيلم العنكبوت للنجمين أحمد السقا ومنى زكى، قيام المخرج أحمد نادر جلال بتوجيه السقا ومنى قبل الوقوف أمام الكاميرات لتصوير مشاهد الفيلم.



العنكبوت

وأوشك النجم أحمد السقا على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذى يعود من خلاله للسينما بعد غياب 3 أعوام، منذ أن قدم فيلم "هروب اضطرارى"، ويتبقى أيام قليلة للانتهاء من تصوير "العنبكوت".

ويفاضل صناع الفيلم حالياً بين موسمى عيد الفطر والأضحى لطرح الفيلم، وذلك حسب خطة الانتهاء من مونتاج ومكساج الفيلم الذى بدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال فى إجراء عمليات المونتاج بالتزامن مع تصويره.

Advertisements

أحمد السقا تعاقد مؤخرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على العديد من الأعمال الفنية، وكان قد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة تامر مرسى تعاقده مع السقا وتقديم عدة أعمال سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة .

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.