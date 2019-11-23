شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: يوسف رزق الله علمنا إزاى نتفرج على الأفلام الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين: "إن السينما المصرية تعتبر من أعرق السينمات فى العالم، ولازم الشباب يعرفوا كدة، واحنا مرينا كتير بكبوات ورجعنا أقوي من الأول بكتير".

وعن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله قالت: "هو من أهم النقاد الذين مروا بتاريخ السينما، ولم يكن ناقدا فقط بل كان محللا للأفلام الأجنبية، وهو اللى علمنا نشوف ونفهم الأفلام الأجنبية، فهو له قيمة كبيرة في اثراء الحركة الفنية في مصر".

وحرص عدد من الفنانين والنقاد على حضور ندوة الناقد ومدير مهرجان القاهرة السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، والمقامة حاليا داخل قاعة هدى وصفى بمسرح الهناجر.

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وكان قى مقدمة الحضور كل من الفنانة لبلبة، إلهام شاهين، المخرج يسرى نصر الله، خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات، أروى جودة، وآخرون.

وعرض المهرجان خلال الاحتفالية الفيلم التسجيلي "رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم "رزق الله" ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامى شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

يذكر أن يوسف شريف رزق الله ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.