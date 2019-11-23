شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تسجيلى يستعرض شغف وحياة يوسف شريف رزق الله بالسينما بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي فيلما تسجيليا عن الناقد الراحل ومدير مهرجان القاهرة يوسف شريف رزق الله، المقامة حاليا فى سينما الهناجر، وتحدث نجوم الفن عن رزق الله حبه للسينما وخبرته فى إدارة المهرجان لسنوات، بالإضافة إلى معرفته بالسينما العالمية، ومقابلاته الصحفية، وحبه وشغفة للسينما، فضلا عن امتنانه وتطوعه للمهرجان.

وحرص عدد من الفنانين والنقاد على حضور ندوة الناقد ومدير مهرجان القاهرة السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، والمقامة حاليآ داخل قاعة هدى وصفى بمسرح الهناجر.

وكان قى مقدمة الحضور كل من الفنانة لبلبة، إلهام شاهين، المخرج يسرى نصر الله، خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات، اروى جودة، وآخرين.

وعرض المهرجان خلال الاحتفالية الفيلم التسجيلي "رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم "رزق الله" وظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

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كما حضر خلال الفيلم أيضا نجليّ الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم اطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

يذكر أن، يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.