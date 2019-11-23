شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صفوت يكشف عن دور محمود الجندى فى "ممالك النار" قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد صفوت - كاستينج دايركتور - المسئول عن اختيار النجوم المصريين المشاركين فى مسلسل "ممالك النار" إن النجم الراحل محمود الجندى كان مرشحًا لدور ابن إياس فى المسلسل.

وأضاف صفوت أن النجم الراحل مضى بالفعل على عقد مشاركته فى العمل، ولكن توفاه الله قبل دخوله مواقع التصوير، ليذهب الدور إلى ممثل غيره، مشيرا إلى أن الجندى أجرى "تيست ميكب" للدور الذى كان يستعد لأدائه لكن الموت لم يمهله ليمتعنا بأدائه.

ويعود الفضل لخالد صفوت فى اختيار الطفل معتز هشام وتدريبه على أداء دور "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح" فى صغره، وقال إنه تم اختيار معتز من بين العديد من الأطفال لأنه يتمتع بمخارج ألفاظ سليمة، تساعده على نطق اللغة العربية بطريقة صحيحة.

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وأوضح صفوت أن معتز طفل موهوب ومجتهد، يرتاد مكاتب الكاستينج كلها قادما من الفيوم، من أجل الفوز بفرصة للظهور فى الأعمال الفنية، لافتا إلى أنه شارك فى اختيار بقية النجوم المصريين للمشاركة فى المسلسل ومنهم؛ محمد حاتم، وخالد كمال، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة، وبهاء ثروت، ولبنى ونس، وعبد الرحيم حسن.

ويتناول العمل، فى 14 حلقة، ذروة الصراع العثمانى المملوكى، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثمانى سليم الأول، وشنق "طومان باى" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

عمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين، هم: السورى عزام فوق العادة، والإسبانى أليخاندرو توليدو، والبريطانى بيتر ويبر، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوى فى دور طومان باى، والسورى رشيد عساف فى دور قنصوة الغورى، والسورى محمود نصر فى دور سليم الأول.