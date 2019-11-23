11 مسرحية تتنافس فى المهرجان الدولى للمونودراما النسائية بالجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "المسرح إبداع يترجم الواقع" تتنافس 11 مسرحية تنتمى لمسرح المونودراما فى المهرجان الدولى للمونودراما النسائية بالجزائر فى دورته الأولى والذى تنظمه جمعية الستار للإبداع المسرحى بولاية الوادى بالجزائر فى الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2020.

قال المخرج نبيل المسعى رئيس ومؤسس المهرجان، لـ"الخليج 365"، الدورة الأولى من المهرجان المخصص للمونودراما النسائية قررنا أن تكون باسم الفنانة الجزائرية الراحلة صونيا الجزائرية، التى قدمت العديد من الأعمال المهمة فى المسرح الجزائرى فهى فنانة قديرة وتستحق التتويج.



المهرجان الدولي للمونودراما النسائية بالجزائر

وأضاف نبيل لقد تم انتقاء 11 فرقة مسرحية تقدم كل فرقة عرضا ينتمى لمسرح المونودراما النسائية وتم الاحتكام فى عملية الانتقاء للعروض المسرحية التى تحمل معايير فنية بحتة، والتى ارتكزت أساسا على القيمة الجمالية المشهدية للعرض المسرحى، والتى تراعى ثلاثية المستوى الفنى العالى والطرح الفكرى العميق والرؤية الإخراجية الراقية.

وكشف رئيس المهرجان عن أسماء العروض المشاركة فى الدورة الأولى من كل الدول العربية وهى: مسرحية "حكاية طرابلسية" لدولة ليبيا ومسرحية "أوجاع الصمت" للجزائر و"آهات" للجزائر و"المجنونة" لدولة فلسطين و"عاشقة الموت" للمغرب و"أنا كارمن" تمثل مصر ومسرحية "أنياب" لدولة العراق و"راجلنا" لدولة تونس و"ذات يوم" لتونس أيضا ومسرحية "نديمة" لسوريا و"قضية فستان" لإسبانيا.