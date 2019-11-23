تراند اليوم : إيه يافهمي ده..صورة تجمع أحمد حاتم وهنا الزاهد

غاب الفنان أحمد فهمي عن حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لكن زوجته الفنانة هنا الزاهد حضرت.

التقت هنا خلال الحفل بالفنان أحمد حاتم الذي شاركها في بطولة فيلم “قصة حب” والتقطا بعض الصور سويا.

نشر حاتم عبر حسابه على Instagram صورته مع هنا والتي رسمت على ملامح وجهها علامات الاشمئزاز، وكتب تعقيبا على الصورة ممازحا أحمد فهمي: “الو .. ايه يا فهمي ده !؟”.

يشار إلى أن فيلم “قصة حب” عرض في شهر فبراير 2019.

فيلم “قصة حب” من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وحنان سليمان وياسر طوبجي وعلا رشدي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، مدير تصوير أحمد يعقوب، موسيقي تصويرية أشرف محروس، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، وتوزيع شركة دولار فيلم، ومن إخراج عثمان أبو لبن.