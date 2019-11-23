محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية لمدة 5 ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد هنيدي خضوعه لعملية جراحية في فكيه استغرقت 5 ساعات كاملة، وتوجه نجم الكوميديا بالشكر لكل محبيه والأطباء الذين أشرفوا على العملية. وقال "هنيدي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الحمد لله.. الصورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام.. استغرقت خمس ساعات متواصلة.. قمت بالسلامة الحمد لله".

Advertisements وفور نشر الصورة انهالت الدعوات للفنان المصري بالسلامة والشفاء العاجل، إذ علقت الفنانة التونسية لطيفة وكتبت: "ألف سلامة عليك والحمد لله على السلامة"، وكتب الفنان بيومي فؤاد عبر "أنستقرام": "ربنا يطمنا عليك يا حبيبي"، وكتبت أيضا الفنانة إيمان العاصي: "ألف سلامة عليك"، وكتب عمرو سعد: "ألف سلامة عليك يا أغلى وأحلى النجوم". يذكر أن الفنان محمد هنيدي شارك مؤخرا في موسم الرياض للترفيه بعرض مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، وحقق نجاحا كبيرا هناك.



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