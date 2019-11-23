هذه هي بطلة فيلم تامر حسني في “مش أنا”

أعلن النجم تامر حسني خلال احيائه حفلاً فنياً في الجامعة الأميركية عن اختيار النجمة حلا شيحة لتلعب دور البطولة الى جانبه في فيلمه القادم الذي يحمل إسم “مش أنا”.

ويعقد “حسني” جلسات عمل مكثفة مع فريق عمله لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل التي تتعلق بتصوير الفيلم الجديد، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، انتاج شركة “سينرجي” وشركة “T H برودكشن”.

ومن المتوقع ان يبدأ التصوير بعد أسبوعين، حيث يخضع تامر لرجيم قوي من أجل انقاص وزنه وذلك بحسب ما يتطلب الدور الذي سيقدمه ضمن سياق أحداث الفيلم.

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من جهة أخرى، ينتظر “حسني” عرض فيلمه السينمائي الجديد “الفلوس”، الى سيجمعه مع نخبة من الممثلين منهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد السقا، النجمة مي عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان علي ربيع وآخرين، تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.

اما حلا شيحة ستعود الى السينما بعد غياب 14 عاماً حيث أن آخر عمل قدمته فيلم “كامل الأوصاف” مع الراحل عامر منيب.

أما أخر أعمالها الدرامية مسلسل “زلزال” مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته أحمد صيام، ماجد المصري، هنادي مهني، وعدد كبيرمن النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر، وانتاج سينرجي.