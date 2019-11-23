صالح الراشد يشبّه نفسه بفوز الفهد.. والمُتابعون يردّون بقسوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الإعلامي الكويتي صالح الراشد وهو يشبّه نفسه بمواطنته الفاشينيستا فوز الفهد؛ الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات ضده.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر الحسابات المهتمة بالمشاهير في "إنستغرام" ظهور صالح الراشد في بداية يومه وكان يقول: "السلام عليكم الحين طاح الجو شتوي جميل وخلصت شاور ونشفت كشتي وشعري"، مردفًا: "كإني فوز الفهد".

وتفاعل المتابعون مع مقطع صالح الراشد؛ إذ طالته العديد من الانتقادات؛ لأنه يشبه نفسه بالسيدات، فيما سخر منه البعض بأنه مشروع بلوجر جيد كون فوز الفهد تعمل فاشينيستا، كما نال العديد من التعليقات والألفاظ القاسية الجارجة.

البعض الآخر اتهم الإعلامي الكويتي بأنه قام باستخدام معالج للشعر ويقصد من هذا الإعلان عن المعالج، وآخرون اتهموه بأنه يقلد بدر خلف، وهو بلوجر شهير يقوم دائمًا بعرض فيديوهات يتحدث فيها عن جماله.

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وقبل أيام تسبّب صالح الراشد في موجة انتقادات واسعة للفنانة البحرينية زهرة عرفات، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تُقبّله؛ إذ تداولت صفحات بالسوشال ميديا مقطعًا للفنانة زهرة عرفات، وهي تُقدّم الشكر لصالح على الهدية التي قدّمها لها في الاحتفال بعيد ميلادها ثم طبعت قبلة على خده.

من جانبه، وجّه صالح التهنئة لها بعيد ميلادها وسألها عن عمرها، فقالت "أنا في اليوبيل الذهبي" وهو مرحلة من 25 عامًا إلى 50، وتمنّت أن تعيش لعمر 86 عامًا.

ولاقى الفيديو رواجًا واسعًا بين المتابعين، وشنّ كثيرون هجومًا على زهرة، مؤكدين أن تصرفها غير مقبول، فيما برّر البعض تقبيل الفنانة لصالح بأنهما أصدقاء وهذا ما يحدث دائمًا في أعياد الميلاد.

يُذكر أن الإعلامي صالح الراشد، سبق ووصف نفسه بأنه "نمبر وان" ليس في منطقة الخليج فقط بل في الوطن العربي ككل؛ لأنه يدرس ويدرك كل تحديات المهنة ورغبة الجمهور، مضيفًا أن خبرته في الإعلام تتخطى الـ12 عامًا وهذا جعله يدقق ويفهم كل شيء يهتم به الجمهور حتى شكل المذيع وقصة شعره ولونه وحتى الخاتم الذي يرتديه.