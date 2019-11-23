فوز العتيبي متهمةٌ بتشجيع الفتيات على الطلاق وتُثير ضجةً واسعةً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الناشطة السعودية فوز العتيبي، ضجةً كبيرةً على مواقع التواصل بعدما نشرت عدّة تغريدات حرّضت فيها الفتيات على طلب أن تكون العصمة بأيديهن عند الزواج، واصفةً الرجل حال رفضه لهذا الطلب بـ"المهزوز".

وأُثير الحديث حول هذا الأمر عندما نشرت فوز العتيبي سؤالًا والإجابة عليه من إحدى الاستفسارات التي عثرت عليها وتتحدّث عن إمكانية أن تكون العصمة في يد المرأة أو يد أي شخص تختاره ليتم طلاقها وقتما وكيفما شاءت.

وأشارت الإجابة على التساؤل بأن الدين أباح للزوج أن يطلق امرأته بنفسه أو يفوضها في تطليق نفسها متى تريد، ومن هنا علّقت فوز العتيبي، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" بتساؤل آخر تضمّن أن الدين أباح ذلك للمرأة إلا أن الرجال يرفضون أن تكون العصمة في يد المرأة.

وكتبت "العتيبي" في تغريدتها قائلةً: "سؤال ليه معظم الرجال يرفضون تكون العصمة بيد المرأة ؟!!، رغم أنها مجرد منح الزوجة حق تطليق نفسها إذا كرهت العيشة معه، المشكلة إذا المرأة حطت مؤخر أزعجونا بالكرامة وكيف تقبلين تعيشين مع رجل يبي يطلقك؟ مو إنت أصلا عايش كذا".

وفتحت فوز العتيبي جبهةً أخرى وجّهت فيها رسالة للفتيات قائلةً في تغريدة جديدة: "أتمنى البنات يستوعبون تناقضاتهم لاقالك لا تحطين مؤخر عشان كرامتك قوليله أجل بحط العصمة بيدي عشان كرامتك أكيد إنت بعد ما تقبل تعيش مع واحدة ما تبيك".

وأضافت فوز العتيبي: "وتشوف كيف تنكشف حقيقته لإنه ماهمه كرامة همه يبي يطلقك متى ما يبي سواء عجبك أو لا بس ما يقبل تطلقين نفسك متى ما تبي سواء عجبه أو لا".

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وطالت فوز العتيبي العديد من الانتقادات إزاء هذه التغريدات، حيث اتُّهمت بأنها تحرّض وتشجّع الفتيات على طلب الطلاق وربطت العصمة والمؤخّر بالأمر رغم أن كل زيجة تختلف عن الأخرى وأنها رسمت لنفسها خطًا يخصها في زواجها وطلاقها ووضعت شروطًا وتريد أن تسير الفتيات على نفس نهجها بحسب المتابعين.

وتضامن مع فوز العتيبي العديد من السيدات اللاتي أكدن أن ما تقوله صحيح ولا بد أن تكون العصمة في يد المرأة كي تُطلّق نفسها متى شاءت، إلا أن أحد المتابعين الرجال دخل على الخط ووصف المرأة التي تطلب أن تكون العصمة في يدها بـ"القلقة المهزوزة".

وردّت فوز العتيبي على نموذج لمتابعة فقالت لها: "طبعًا ماراح تلقون أحد يقوله وين كرامتك عايش بالغصب مع واحدة تبي تفتك منك بس اللي معطلها الفلوس بس شاطرين يقولون هالكلام عن البنت اللي تحط مؤخر عشان الغبية تصدق ويصير الربط والحل بيدهم".

وكانت قد قالت المتابعة في تغريدتها: "الحين أنا متورطة مع طليقي طلبت الخلع ولازم يرجعله نص المهر ولا عندي ريال حتى وجالسه أفكر أخذلي قرض وبعدها أطلقه هو وأهلي لإن أبوي يقدر يساعدني مثلما ورطني بس عاجبه إني اتمرمرط كذا".

يُذكر أن فوز العتيبي، قد أثارت الكثير من الجدل بين متابعيها في ظل فرضها شروطًا صعبة حيال الشخص الذي تتزوج منه بعدما طالبت بتسجيل منزل باسمها ومنحها مقدّم صداق وصل إلى 100 ألف ريال سعودي شريطة عدم الزواج عليها وتوفير خادمة.