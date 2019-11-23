شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحن معرض "القاهرة.. أحبك" بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرضا تحت عنوان "القاهرة.. أحبك" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، كما حضر أيضا محمد حفظي رئيس المهرجان، والفنانون إلهام شاهين، ولبلبة، ومحمد دسوقي، وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا.

المعرض يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.