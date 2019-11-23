شكرا لقرائتكم خبر عن كنده علوش تحتفل بعيد ميلاد هند صبري وتصفها بالمرأة الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة كنده علوش، على مشاركة جمهورها بصور من احتفالات عيد ميلاد صديقتها الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهيرانستجرام.

ووصفت علوش صديقتها هند صبري بالمرأة الاستثنائية في ألبوم الصور الذي نشرته من احتفالات عيد ميلادها الذي أقيم أمس، بحضورعدد كبيرمن نجوم الفن والمشاهيرعلى رأسهم زوجها الفنان عمرو يوسف والفنانة يسرا ومنه شلبي والاعلامية بوسي شلبي وآخرون.

وكانت هند صبرى قد أعلنت، عن مشاركتها فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما .