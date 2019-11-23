شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة حب وغزل بين تامر حسنى وزوجته على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل كلمات الحب والغزل عبر حسابهما على إنستجرام بعد أن نشرت بسمة صورة وهى تحتضن تامر، وعلقت على الصورة: "فخورة بيك حبيبى".



تامروبسمة بوسيل

ورد تامر حسنى عليها فى تعليق على الصور ة قائلا: "أنا اللى فخور بيكى وبشكر ربنا إنك هديتى الكبيرة الغالية اللى هدانى بيها بحبك يا أم آدم".



تامر

Advertisements

وقدم النجم تامر حسنى، أمس الجمعة، أغنية "إحنا جيل جديد"، من كلماته وألحانه فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وكان النجم تامر حسنى أحيا حفل نهائى كأس الأمم الأفريقية بحضور عشرات الآلاف من الجماهير المصرية.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار فى مباراة ماراثونية، انتهت بهدفين مقابل هدف واحد ليتوج بالكأس ويشارك فى أولمبياد طوكيو.