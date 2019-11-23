شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ترتدى الأسود على روح يوسف شريف رزق الله خلال ندوته بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة لبلبة على حضور ندوة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المقرر إقامتها بعد قليل داخل قاعة هدى وصفى على مسرح الهناجر، وقد حضرت لبلبة مرتدية فستانا أسود على روح الناقد الراحل، حسبما أكدت خلال تصريحات خاصة لـ " الخليج 365".

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.