شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشارك فى حفل afrimawards بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم محمد رمضان فى حفل afrimawards بنيجيريا، وهو حدث موسيقى كبير يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الأفريقية.



رمضان

ووصل رمضان إلى نيجيريا والتقط صورا مع عدد من المواطنين النيجيريين، ونشر رمضان الصور على حسابه الشخصى على إنستجرام معلقا: "نيجيريا خطفت قلبى".

Advertisements





يذكر أن النجم محمد رمضان أحيا الخميس الماضى، حفلاً كبيراً ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح معرض السيارات "الجنادرية" من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم، من تنظيم محمد محسن جابر.

وأعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة".