محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على زيارة معرض "القاهرة.. أحبك"، المُقام على هامش فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وشهدت الزيارة حضور "المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، الفنانة لبلبة، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أروى جودة، الناقد طارق الشناوي، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية".
معرض "القاهرة.. أحبك" مُقام بسينما الهناجر، والذي تنظمه نانسي علي، ويسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.
يتيح المعرض للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور إلهام شاهين وأروى جودة ولبلبة.. وزيرة الثقافة تزور معرض "القاهرة أحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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