أول تعاون بينهما.. حلا شيحة بطلة فيلم "مش أنا" لـ تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعود الفنانة حلا شيحة، ببطولة فيلم "مش أنا" لتشارك تامر حسني بطولة العمل، بعد غياب 14 عامًا عن السينما، ويأتي ذلك بعد عدة ترشيحات لفنانات لخوض هذه البطولة النسائية من بينهن مي عز الدين.

وأعلن تامر حسني، عن تقديم "حلا" لدور البطولة بفيلمه السينمائي الجديد، على هامش حفله في الجامعة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، حيث ظهرت "حلا" في الحفل على خشبة المسرح بجوار "تامر" وقدمها لجمهوره.

فيلم"مش أنا" أول تعاون بين "تامر وحلا"، وهو قصة وسيناريو تامر حسني ، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجي فيلمز.

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم "الفلوس" من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد ‏الماروق.