غدا.. "القاهرة السينمائي" يعيد عرض "رزق.. السينما" بدلا من "بروكسيما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إعادة عرض فيلم "رزق .. السينما" فى التاسعة والنصف مساء غدا الاحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما.

الفيلم عن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان.

وينظم مهرجان القاهرة، الآن، ليلة في حب الناقد يوسف شريف رزق الله، والذي رحل يوليو الماضي، أثناء التحضير للدورة 41.

ويعرض المهرجان خلال الاحتفالية الفيلم التسجيلي "رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم "رزق الله".

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ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: وحيد حامد، يسرا، وحسين فهمي، ويسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومحمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، وكمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

كما يظهر، خلال الفيلم أيضا، نجلا الراحل، الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن إهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم اطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

يذكر أن، يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.

وكان من المقرر عرض فيلم بروكسيما الساعة 9 ونصف مساءً بالمسرح الصغير ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة.