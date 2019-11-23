بالصور| كندة علوش تهنئ هند صبري بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة السورية كندة علوش صديقتها الفنانة هند صبري بعيد ميلادها الـ40، الموافق 20 نوفمبر الجاري.

ونشرت كندة مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة هند صبري، والفنانة غادة عادل، والفنانة بشرى، والإعلامية إنجي على، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت كندة على الصور: "حب كبير لهذه السيدة الرائعة، والاستثنائية، أسعد عيد ميلاد، كل سنة وانتي طيبة حياتي".

وقد أقيم حفل عيد الميلاد، أثناء حضور النجوم إحدى الحفلات التي تقام على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، أمس الجمعة.