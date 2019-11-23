فيديو | محمد رمضان يوجه رسالة للملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بعد مشاركته في فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقال رمضان، في أثناء لقائه ببرنامج "عرب وود"، على شاشة "روتانا"، :"إحساس عظيم جدًا، وأشكر جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبشكر سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان على هذا الموسم العظيم، شيء عظيم جدًا، أنا فخور بيه جدًا".

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وأشعل الفنان محمد رمضان، الخميس الماضي، حفله ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح معرض السيارات "الجنادرية" بأغاني بابا وفيرساتشي ومافيا.

وصعد رمضان الحفل متحدثًا مع الجمهور السعودي قائلا: "أنتو أعظم حاجة في الدنيا، ثقة في الله نجاح، كلنا نقول ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، من إنتاج شركة سينرجى، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وهو من إخراج محمد سامي.